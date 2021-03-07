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Минздрав опубликовал свежую статистику по коронавирусу: снова 9 умерших

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1079 пациентов с COVID-19, выписаны — 1 тыс. 448 пациентов, сообщает Минздрав.


Всего, с начала пандемии, пишет TUT.BY, в Беларуси были зарегистрированы 295 тыс. 511 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 286 тыс. 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
 
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2038 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, в том числе 9 — за последние сутки.

За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 588 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 007 тыс. 154 теста.

26 февраля 2021 года в Беларуси выпустили пробную серию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Всех желающих начнут прививать этой вакциной, выпущенной на отечественном фармпредприятии, с апреля.
 
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