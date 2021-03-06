Медведи уже проснулись в Березинском биосферном заповеднике





Медведь. Иллюстративное фото pixabay.com





26-27 февраля в заповеднике проводили зимний маршрутный учет, направленный на определение численности обитающих на его территории животных.





При обходе маршрутов на территории Заречного лесничества (Лепельский район) в южной части заповедника учетчики нашли следы бурого медведя, а учетчик в Березинском лесничестве (Докшицкий район) смог увидеть само животное, сообщает сайт заповедника, пишет ННВ.









Свежие следы бурого медведя на снегу. Фото www.berezinsky.by





Ученые отмечают, что минувшая зима, благодаря высокому снежному покрову, оказалась более благоприятным для зимней спячки бурого медведя, и сроки его появления после спячки вполне соответствуют средним многолетним.





Кроме следов косолапого повсеместно на территории Березинского биосферного заповедника отмечались следы лося, оленя, косули, волка, зайцев, белки, куницы, практически во всех лесничествах зафиксированы следы рыси.