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До Натальи Херши снова не доходили письма. Она объявила вторую голодовку

Политзаключенная Наталья Херше, которую посадили за сорванную с омоновца балаклаву, начала вторую голодовку. Об этом «Белсату» сообщил ее брат Геннадий.


Недавно Наталью Херше перевели гомельскую исправительную колонию № 4, но ее родственникам, как того требует закон, в течение трех дней об этом не сообщили. Информацию об этапе они получили только от правозащитников.
 
Также до гражданки Швейцарии не доходили письма. Из-за этого 22 февраля она отказалась от питания. Прекратила ли политзаключенная голодовку, неизвестно.

Это уже вторая голодовка Херше. В январе она также отказалась от питания из-за того, что письма ей не доходили. В результате ее перевели в камеру с лучшими условиями, куда в течение трех дней пришло 38 писем.

Наталья Херше родилась в Беларуси, но последние 12 лет жила в Швейцарии. На Женском марше 19 сентября она сорвала с омоновца Сергей Кончика балаклаву. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса («Cопротивление работнику органов внутренних дел, охраняющему общественный порядок, с применением насилия или угрозой его употребления») и наказал Br 1000 штрафа, 2,5 годами колонии, а также постановил забрать и уничтожить БЧБ-флаг, который у женщины отобрали при задержании.Натальи Херши снова не доходили письма. Она объявила вторую голодовку.
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