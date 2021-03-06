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Электричка сбила подростка в Орше, девушке отрезало ногу

Вечером 5 марта в Орше 16-летняя девушка попала под электропоезд и получила тяжелую травму.

Электричка, сбившая девушку в Орше. Фото СК

Инцидент произошел на станции Орша-Центральная. Как предварительно установлено следователями, подросток переходила железную дорогу по пешеходному настилу, разговаривая при этом по смартфону, пишет ННН. Заметив электричку девушка попыталась перебежать пути, машинист поезда дал гудок и применил применил экстренное торможение, но ребенок все же попал под колеса.

В результате наезда поезда у пострадавшей произошла травматическая ампутация стопы. Девушку госпитализировали в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщается Следственным комитетом.

Напомним, что менее месяца назад в Орше поезд сбил двух рабочих, расчищавших железнодорожные пути от снега. Один из пострадавших погиб. Правда, этот инцидент произошел на другой станции — Орша-Западная.
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