Электричка сбила подростка в Орше, девушке отрезало ногу

Электричка, сбившая девушку в Орше. Фото СК





Инцидент произошел на станции Орша-Центральная. Как предварительно установлено следователями, подросток переходила железную дорогу по пешеходному настилу, разговаривая при этом по смартфону, пишет ННН. Заметив электричку девушка попыталась перебежать пути, машинист поезда дал гудок и применил применил экстренное торможение, но ребенок все же попал под колеса.





В результате наезда поезда у пострадавшей произошла травматическая ампутация стопы. Девушку госпитализировали в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщается Следственным комитетом.





Напомним, что менее месяца назад в Орше поезд сбил двух рабочих, расчищавших железнодорожные пути от снега. Один из пострадавших погиб. Правда, этот инцидент произошел на другой станции — Орша-Западная.



