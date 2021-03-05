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Расследование причин пожара в Могилеве обернулось кошмаром: могилевчанин избил женщину и поджег, возможно, в этот момент она была еще жива

1 марта в Могилеве в частном доме по улице Вильямса произошел пожар. При его ликвидации сотрудники МЧС обнаружили тело 47-летней хозяйки. Как выяснилось, смерть женщины имеет криминальный характер, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Для установления точной причины смерти женщины следователи назначили судмедэкспертизу, пишет «МогилевОнлайн» По результатам вскрытия эксперты установили, что, помимо ожогов, у женщины имеются повреждения костей скелета.

По подозрению в убийстве сотрудники милиции задержали 21-го сожителя женщины. В ходе допроса он пояснил, что накануне они с погибшей распивали спиртные напитки и поругались. Он несколько раз ударил женщину, после чего облил ее горючей жидкостью и поджег, а сам скрылся с места происшествия.

Была ли женщина жива в тот момент, когда злоумышленник ее поджигал — не уточняется.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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