Для установления точной причины смерти женщины следователи назначили судмедэкспертизу, пишет «МогилевОнлайн» По результатам вскрытия эксперты установили, что, помимо ожогов, у женщины имеются повреждения костей скелета.





По подозрению в убийстве сотрудники милиции задержали 21-го сожителя женщины. В ходе допроса он пояснил, что накануне они с погибшей распивали спиртные напитки и поругались. Он несколько раз ударил женщину, после чего облил ее горючей жидкостью и поджег, а сам скрылся с места происшествия.





Была ли женщина жива в тот момент, когда злоумышленник ее поджигал — не уточняется.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь.