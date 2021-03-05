Расследование причин пожара в Могилеве обернулось кошмаром: могилевчанин избил женщину и поджег, возможно, в этот момент она была еще жива
1 марта в Могилеве в частном доме по улице Вильямса произошел пожар. При его ликвидации сотрудники МЧС обнаружили тело 47-летней хозяйки. Как выяснилось, смерть женщины имеет криминальный характер, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Для установления точной причины смерти женщины следователи назначили судмедэкспертизу, пишет «МогилевОнлайн» По результатам вскрытия эксперты установили, что, помимо ожогов, у женщины имеются повреждения костей скелета.
По подозрению в убийстве сотрудники милиции задержали 21-го сожителя женщины. В ходе допроса он пояснил, что накануне они с погибшей распивали спиртные напитки и поругались. Он несколько раз ударил женщину, после чего облил ее горючей жидкостью и поджег, а сам скрылся с места происшествия.
Была ли женщина жива в тот момент, когда злоумышленник ее поджигал — не уточняется.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
10:41 07/03/2021
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