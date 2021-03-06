



«Нам очень-очень трудно говорить об этом… хотя, кажется, уже бы пора привыкнуть, что завтра может произойти что угодно…» – отметили в сообщении, передает Белсат.





Фестиваль должен был состояться на территории пространства MAF (завод «Горизонт»), но с понедельника организаторам по каким-то причинам ограничили доступ в помещение. Несмотря на это, в пятницу у них все было готово, однако двери пространства им так и не открыли.





Удивительно, но при всем давлении организаторы «нашли решение конфликта в правовом поле». Для подготовки фестиваля им нужно две недели.





«Так выглядит кошмар любого организатора», – добавляют на сайте.





Фестиваль, как и планировалось, растянется на несколько выходных, но с новыми датами – 20, 27 марта и 3, 9 апреля.





Moving Art Festival – это первая в Беларуси площадка, где в разных локациях сконцентрированы направления современного искусства разных жанров. По входному билету на площадке MAF можно будет посетить все локации: побывать на театральной постановке, принять участие в мастер-классах и мастерских, послушать интересную лекцию, посмотреть и купить работы художников, побывать на инструментальном концерте или потанцевать до утра.