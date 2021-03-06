+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Так выглядит кошмар любого организатора». В Минске перенесли фестиваль современного белорусского искусства

Фестиваль современного белорусского искусства Moving Art Festival, который должен был начаться сегодня, перенесли. Об этом на своем сайте написали организаторы.


«Нам очень-очень трудно говорить об этом… хотя, кажется, уже бы пора привыкнуть, что завтра может произойти что угодно…» – отметили в сообщении, передает Белсат.

Фестиваль должен был состояться на территории пространства MAF (завод «Горизонт»), но с понедельника организаторам по каким-то причинам ограничили доступ в помещение. Несмотря на это, в пятницу у них все было готово, однако двери пространства им так и не открыли.

Удивительно, но при всем давлении организаторы «нашли решение конфликта в правовом поле». Для подготовки фестиваля им нужно две недели.

«Так выглядит кошмар любого организатора», – добавляют на сайте.

Фестиваль, как и планировалось, растянется на несколько выходных, но с новыми датами – 20, 27 марта и 3, 9 апреля.

Moving Art Festival – это первая в Беларуси площадка, где в разных локациях сконцентрированы направления современного искусства разных жанров. По входному билету на площадке MAF можно будет посетить все локации: побывать на театральной постановке, принять участие в мастер-классах и мастерских, послушать интересную лекцию, посмотреть и купить работы художников, побывать на инструментальном концерте или потанцевать до утра.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]