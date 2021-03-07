При въезде в Литву с 10 марта потребуется ПЦР-тест
При въезде в Литву с 10 марта потребуется предъявить ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 час дол поездки. Тесты на антитела не признаются.
Компаниям запрещено допускать в транспортные средства пассажиров без тестов на COVID-19.
Ранее все въезжающие в Литву, в том числе и её граждане, могли не только предъявить сделанный до поездки тест, но и пройти тестирование по прибытии в страну. Теперь такое правило отменено.
"Белорусский партизан"
09:36 07/03/2021
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