







"На данном этапе ВОЗ не рекомендует использовать "свидетельства о вакцинации" для путешественников, поскольку есть много элементов, которые необходимо учесть, - отметила она. - Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Он, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые "иммунные паспорта".





Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, главы государств и правительств стран Евросоюза едины во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, члены сообщества будут стремиться создать их к лету.



