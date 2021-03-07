+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует использовать так называемые "иммунные паспорта" с данными о проведенной вакцинации от коронавируса. Об этом ТАСС заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.



"На данном этапе ВОЗ не рекомендует использовать "свидетельства о вакцинации" для путешественников, поскольку есть много элементов, которые необходимо учесть, - отметила она. - Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Он, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые "иммунные паспорта".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, главы государств и правительств стран Евросоюза едины во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, члены сообщества будут стремиться создать их к лету.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]