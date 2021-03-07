В Минске запретили концерт группы «Дай Дарогу!»





«Уже даже формальной причины в виде коронавируса не фигурирует. Статья 215 — Основания для отказа в выдаче гастрольного удостоверения — п 1.8 нарушение иных требований актов законодательства… Удобная статья, чтобы применять к любым артистам, когда других законных причин для отмены нет, а отменить хочется».





2 марта в минский клуб, где брестские рокеры «Дай дарогу!» собирались снимать концерт, ворвались силовики. Под угрозой вызова ОМОНа присутствующим пришлось разойтись. Музыканты, собрав инструменты, вернулись в родной Брест.





В тот же вечер брестчане узнали, что запланированный на 13 марта концерт в Бресте тоже сорвался: местные власти отказали им в гастрольном удостоверении по причине “усиления санитарно-эпидемиологических требований”.





Похоже, «Дай дарогу!» снова попали в негласный «чёрный список» белорусских артистов.