Уровень образования у женщин в Беларуси выше, чем у мужчин

По данным переписи населения 2019 года, на 1000 мужчин в возрасте 10 лет и старше с высшим образованием приходилось 224 мужчины против 270 женщин, со средним специальным – 270 против 301 женщины. Зато мужчин, имевших профессионально-техническое образование, было 152 против 89 женщин, сообщает Белстат.





Сегодня в Беларуси среди государственных служащих 68,6% женщин, в том числе на должностях руководителей организации и заместителей — 58,2%. Высок процент женского участия в органах судебной власти страны – 69,4%.





По данным переписи населения 2019 года, уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет 79,5%, средний возраст занятых женщин — 42,4 года.





Традиционно женскими сферами деятельности остаются здравоохранение и образование.