«Белавиа» пополнит парк - купит четыре новых самолета

Речь идет о моделе Embraer-195-E2 – самолеты новейшего поколения.





— Этой весной мы возьмем два таких. Также мы начинаем новую для нас программу – обновление флота самолетов Boeing-737-8. Это тоже самолеты нового поколения – экономичные, экологичные, более удобные для пассажиров, — отметил И. Чергинец.







