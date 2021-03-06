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«Белавиа» пополнит парк - купит четыре новых самолета

Об этом сказал в эфире телеканала «Беларусь-1» генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец,

Речь идет о моделе Embraer-195-E2 – самолеты новейшего поколения.

— Этой весной мы возьмем два таких. Также мы начинаем новую для нас программу – обновление флота самолетов Boeing-737-8. Это тоже самолеты нового поколения – экономичные, экологичные, более удобные для пассажиров, — отметил И. Чергинец.
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