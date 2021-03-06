Чего хотят женщины - наглядно. На 1000 мужчин приходится 1163 женщины

Белстат опубликовал статистический обзор к 8 Марта. По данным переписи населения Беларуси, на 4 октября 2019 года в стране жили 5,1 млн женщин — 53,8 процента общей численности населения, пишет news.tut.by На 1000 мужчин приходится 1163 женщины. Какие еще данные о женщина приводит ведомство?





Больше всего женщин живет в столице (21,6%), среднестатистической белоруске немного больше 43 лет.





Численность женщин Беларуси по областям и Минску. Изображение: belstat.gov.by

Изображение: belstat.gov.by

Средний возраст женщин (по данным переписей населения 2009 и 2019 годов). Изображение: belstat.gov.by





Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет 79,5%, средний возраст занятых женщин — 42,4 года. Чаще всего женщины выбирают профессии в сферах здравоохранения и образования.









Удельный вес женщин в численности работающих в организациях (в процентах к общей численности работников соответствующего вида экономической деятельности). Изображение: belstat.gov.by





Образовательный уровень женщин выше, чем у мужчин. Среди занятых женщин 40,2% имеют высшее образование, 27,3% — среднее специальное.





Среди государственных служащих 68,6% женщин, в том числе на должностях руководителей организации и заместителей — 58,2%.





По данным на 2019 год, из числа женщин в возрасте 15 лет и старше состояло в браке или зарегистрированных отношениях 2 256,9 тысячи человек (52,7%), никогда не состояло в браке — 617,3 тысячи человек (14,4%), разведенных либо разошедшихся — 520,9 тысячи человек (12,2%), вдовых — 808,8 тысячи человек (18,9%).





Средний возраст женщины при вступлении в первый брак — 26,1 года (24,4 года в 2010-м), повторный брак — 38,3 года (37,2 года в 2010-м). Средний возраст при рождении первого ребенка — 26,8 года (24,9 в 2010 году).





По данным Белстата, среди жизненных приоритетов у женщин на первом плане — здоровье и семья, на последнем — «быть успешными в работе». А «наиболее типичный отдых женщин в повседневной жизни», по данным ведомства, — телепередачи, фильмы музыка, занятия спортом — на последнем месте.





Жизненные приоритеты женщин в возрасте 16 лет и старше (по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2020 году; средний балл оценки по десятибалльной шкале). Изображение: belstat.gov.by





Наиболее типичный отдых женщин в повседневной жизни (по данным единовременного выборочного обследования домашних хозяйств в 2020 году). Изображение: belstat.gov.by



