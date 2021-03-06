Пандемия нанесла травму больше чем та, которую пережили после Второй мировой войны
Массовая травма, которую пандемия коронавируса нанесла человечеству, "несравненно больше" чем та, которую люди переживали после Второй мировой войны, считают в ВОЗ.
Пандемия COVID-19 привела к большей «массовой травме», чем трагедия Второй мировой войны, и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, сообщает в субботу, 6 марта, Синьхуа.
«Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией COVID-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир», — сказал Гебреисус.
По его словам, спровоцированная пандемией массовая травма — «несравненно большая» и превосходит послевоенную.
«Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому», — отметил генеральный директор ВОЗ.
В свою очередь исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан подчеркнул важность развития государственных программ поддержки психического здоровья.
«Ментальному здоровью и психологической поддержке лиц и общин следует придавать важное значение во всех планах восстановления», — заявил Райан, добавив, что на эти цели должны быть выделены средства.
Как сообщалось, в мире более 116 млн человек заболело коронавирусом. Из них 2 593 526 человек умерли, выздоровели 92 339 490 человек.
Напомним, в ВОЗ считают, что к началу 2022 года пандемия закончится. Однако, это не значит, что в следующем году вирус полностью исчезнет.
17:45 06/03/2021
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