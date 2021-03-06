Пандемия COVID-19 привела к большей «массовой травме», чем трагедия Второй мировой войны, и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, сообщает в субботу, 6 марта, Синьхуа.





«Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией COVID-19 с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир», — сказал Гебреисус.





По его словам, спровоцированная пандемией массовая травма — «несравненно большая» и превосходит послевоенную.





«Государствам следует видеть это именно так и готовиться к этому», — отметил генеральный директор ВОЗ.









В свою очередь исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан подчеркнул важность развития государственных программ поддержки психического здоровья.





«Ментальному здоровью и психологической поддержке лиц и общин следует придавать важное значение во всех планах восстановления», — заявил Райан, добавив, что на эти цели должны быть выделены средства.





Как сообщалось, в мире более 116 млн человек заболело коронавирусом. Из них 2 593 526 человек умерли, выздоровели 92 339 490 человек.





Напомним, в ВОЗ считают, что к началу 2022 года пандемия закончится. Однако, это не значит, что в следующем году вирус полностью исчезнет.



