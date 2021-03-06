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Ребенок провалился под лед и утонул в Столинском районе

Ребенок провалился под лед и утонул в Столинском районе, сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, днем 5 марта два 7-летних мальчика возвращались  со школы. По пути домой они зашли на мелиоративный канал. Лед под детьми провалился. Один ребенок утонул, а второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик", - говорится в сообщении в telegram-аккаунте СК. 

Следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия ему способствовавшие.

Ранее в ОСВОД призвали ограничить выход на лед.

"В настоящее время температура воздуха колеблется от плюса к минусу. Лед становится неоднородным, рыхлым, что представляет опасность", - подчеркнули в организации.

Особое внимание  обратите при переходе малых водоемов, рек, в таких местах лед особо тонкий. Максимально осторожными нужно быть в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, а местах впадения в водоемы ручьев и сброса сточных вод промышленных предприятий.
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