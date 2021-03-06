



Настоящим обращением мы не ставим под сомнение и не даём никаких оценок историческим деятелям или процессам, а предлагаем сменить наименования, данные нашими предками, с констатацией уважения к собственной истории, пишут авторы обращения.

И напоминают, что «улица Карла Маркса до 1922 года называлась улицей Свердлова, ранее называлась Подгорной и улицей Новый Рынок. Возвращение улице исторического названия «Подгорная», считаем, поможет создать исторический образ центру столицы, что несомненно скажется на туристической привлекательности.

В обращении звучит и еще одно предложение:

— Переименование улицы Карла Маркса в улицу имени Василя Быкова увековечит память о человеке, которым гордиться страна, народного писателя с мировой известностью, чей большой вклад в культуру современной Беларуси не может остаться без памяти на улицах столицы.

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся в Минский городской исполнительный комитет с просьбой о проведении общественного обсуждения по вопросу возвращения нынешней улице Карла Маркса её исторического названия Подгорная или переименования указанной улицы в честь Василя Быкова. После общественных обсуждений, просим, провести заседание Комиссии по наименованию и переименованию с целью переименования ул.Карла Маркса.