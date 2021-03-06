Куда ездили минчане на отдых в 2020 году?
По итогам 2020 года услугами столичных туристических организаций воспользовались 186,5 тыс. человек
Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении Минска.
Так, 6,9 % от общего числа белорусов, воспользовавшихся услугами минских туристических компаний, направились в страны СНГ, 10,8 % — в страны Евросоюза, а 82,3 % — в другие государства мира.
Наиболее популярными у минчан по итогам 2020 года стали Египет, Турция, Украина, Черногория, Польша, Албания, Россия, Литва, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты. На долю этих государств пришлось 90,1 % от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.
В 2020 году 67,5 тыс. белорусов были отправлены столичными туристическими организациями в туры в пределах страны, при этом однодневными туристическими поездками (экскурсиями) воспользовались 37,2 тыс. человек, что составило более 55 % от общего числа обслуженных внутри страны туристов и экскурсантов — граждан Республики Беларусь.
10:40 06/03/2021
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