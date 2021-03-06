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Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на 7 марта

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на воскресенье 7 марта из-за сильного ветра, сообщили в пятницу Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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И все равно - весна

По информации белорусских синоптиков, ненастная погода придет в страну уже к вечеру субботы 6 марта – ожидается порывистый ветер, а на северо-востоке Беларуси ночью морозы могут усилиться до –12°С.

В воскресенье 7 марта страна окажется под влиянием циклона, смещающегося со Скандинавии, – утром и днем пройдет мокрый снег.

"Во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

В последний день недели ночью температура воздуха составит от 0 до –6°С, днем – от –1 до +4°С.

Сложные погодные условия ожидаются в Беларуси и 8 марта: местами пройдет кратковременный снег, а днем будет от –6°С на севере республики до +3°С – на западе.
Sputnik
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