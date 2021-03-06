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Трагедия в Ветковском районе: два брата сгорели во время пожара

Одному из них было 20 лет, второму – десять.

Отец пытался забежать в дом и спасти сыновей, но не смог.

 Фото: gp.by

Смертельный пожар произошел в Ветковском районе, там погибли два брата. Об этом сообщили в МЧС.

Пламя вспыхнуло в жилом доме в агрогородке Светиловичи 5 марта примерно в 1.30 ночи. Спустя 15 минут сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании.

– Через 3 минуты спасатели были на месте: дом был полностью охвачен огнем. Хозяйка 1979 г.р. проживает с мужем 1976 г.р. и тремя сыновьями. Со слов соседей жильцы дома характеризуются положительно, – отметили в МЧС.

В момент возникновения пожара средний сын хозяйки 2005 года рождения проснулся, почувствовал запах дыма и начал будить родителей, которые спали в соседней комнате, пишет kp.by

– Родители проснулись, но оставаться дальше в доме не смогли из-за сильного задымления, поэтому они выбежали со средним сыном на улицу. Отец пытался забежать в дом, чтобы спасти двоих сыновей, но не смог, – рассказали подробности в МЧС.

В результате в огне погибли два сына хозяев дома.

Причины пожара устанавливают. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.
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