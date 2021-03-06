В резиденции Лукашенко продается 3-комнатная квартира. В панельке





Квартира площадью 67,3 метра находится на третьем этаже панельной трехэтажки 1976 года. В Едином госрегистре недвижимого имущества этот дом записан под таким адресом: «Минск, Официальная резиденция Президента Республики Беларусь „Дрозды“, д. 4». Но при этом он находится не за шлагбаумом, а в ста метрах от него. То есть въезд сюда — открытый.





Изначально эта панелька предназначалась для жилья обслуживающего персонала резиденции «Дрозды». Но сейчас купить жилье здесь может любой желающий.





Кстати, в «Дроздах» Александр Лукашенко уже не живет.