Наталья Лукашевич с учениками / sch130.minsk.edu.by





"Учительницу года 2019" Наталью Лукашевич уволили из минской школы №130 после задержания. Возмущённые этим родители учеников составили петицию за восстановление ее на работе.





Женщину задержали 22 февраля. 24 февраля суд признал ее виновной в участии в несанкционированной акции (тогда еще ст. 23.34 КоАП) и оштрафовал на 870 рублей (30 базовых величин).





Администрация школы уволила учительницу за прогул, пишет euroradio.fm





Родители учеников обращают внимание на то, что прогул был не по вине Лукашевич: "В первую очередь хотим обратить внимание на ту ситуацию, что Наталья Николаевна не согласна с решением суда и подала жалобу, которая ещё не была рассмотрена. В судебном заседании имелись противоречия между показаниями свидетелей со стороны обвинения и данными камер видеонаблюдения. Согласно видео очевидно, что Наталья Николаевна не принимала участие в массовом мероприятии, а была случайной прохожей. Увольнение за прогул в данных обстоятельствах мы считаем несправедливым. Она не вышла на работу не по собственной воле, а поскольку была задержана до суда".





Наталья Лукашевич — учитель истории и обществоведения.



