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Суд оштрафовал соцсеть "Одноклассники" на 4 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах

Мировой судья Савеловского района Москвы оштрафовал владеющую соцсетью "Одноклассники" компанию Mail.ru Group на 4 млн рублей за несвоевременное удаление запрещенной информации.

Как сообщили в Роскомнадзоре, два штрафа по 2 млн рублей были назначены на основании двух административных протоколов, составленных в отношении "Одноклассников" за несвоевременное удаление призывов несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, пишет newsru.com

В ведомстве добавили, что сотрудники Роскомнадзора также составили протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, и "ВКонтакте", а также мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube. Протоколы были составлены за неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность.

"В ходе поочередного рассмотрения дел ожидается назначение административных штрафов в отношении владельцев всех упомянутых интернет-платформ", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В пресс-службе "Одноклассников" сообщили VC.ru, что знают о решениях суда и намерены оспорить назначенные штрафы.
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