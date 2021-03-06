Как сообщили в Роскомнадзоре, два штрафа по 2 млн рублей были назначены на основании двух административных протоколов, составленных в отношении "Одноклассников" за несвоевременное удаление призывов несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, пишет newsru.com





В ведомстве добавили, что сотрудники Роскомнадзора также составили протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, и "ВКонтакте", а также мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube. Протоколы были составлены за неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность.





"В ходе поочередного рассмотрения дел ожидается назначение административных штрафов в отношении владельцев всех упомянутых интернет-платформ", - говорится в сообщении Роскомнадзора.





В пресс-службе "Одноклассников" сообщили VC.ru, что знают о решениях суда и намерены оспорить назначенные штрафы.



