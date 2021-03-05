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А на коньках и с клюшкой зимой? Лукашенко: если бы у нас была диктатура, я бы запретил в Минске ездить на машине - только на велосипеде

Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками мотовелозавода заявил, что является сторонником развития велосипедного движения в стране, передает корреспондент БЕЛТА.


"Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле - только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что он "ярый сторонник" развития производства велосипедов в стране и велосипедного спорта. "Потому что он доступен всем".

Честно сказать, если по цене - то коньки еще дешевле велосипеда. Всем будут доступны. особенно клюшки. Только вот придется проезжую часть и тротуары Минска водой заливать. Вот здесь, конечно, надо просчитать выгоду. 

Поэтому поводу вспомнился анекдот. Подросток настоятельно умоляет маму купить ему кроссовки. Ноет и ноет пацан. На что мать аргументированно отвечает: Сыночек, ты еще коньки не сносил!

  А если серьезно, то, люди, о какой диктатуре в Беларуси идет речь? Посмотрите, сколько у нас машин в центре Минска: водомёты, автозаки, хамеры, бусики...
"Белорусский партизан"
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