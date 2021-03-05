Все задержанные являются жителями Брестской области, им от 16 до 35 лет. По сведениям милиции, молодые люди с 2016 года участвовали в уличных акциях, в том числе в событиях августа 2020-го на Брестчине и в Минске. Задержанные проходят подозреваемыми по уголовному делу.





Сообщается, что полтора десятка анархистов из Брестской и Минской областей прячется в Польше и в Украине.