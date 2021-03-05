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Конвейер работает без перерыва: 5 марта, на рабочем месте задержали врача РНПЦ неврологии и нейрохирургии

Руслана Бадамшина в январе его осудили на 15 суток, но он всё не отсидел.

5 марта на рабочем месте задержали врача РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслана Бадамшина, которого в январе осудили на 15 суток ареста. Об этом TUT.BY сообщила его супруга Татьяна.

— Руслан позвонил и предупредил, что его вызвали к начмеду и не исключено, что пришли за ним. Потом мне позвонил заведующий отделением и сообщил, что мужа забрали, — рассказала TUT.BY Татьяна Бадамшина.

Где сейчас находится ее муж и по какой причине его «забрали», Татьяна не знает.


В январе Руслана Бадамшина задержали по дороге из поликлиники и осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Тогда врач болел COVID-19, двое суток он провел на Окрестина, но после суда его отпустили. Ему осталось отбыть еще 13 суток ареста.

С августа 2020 года Руслан Бадамшин был задержан трижды. В сумме он провел под арестом 34 дня. Руслан Бадамшин — невролог, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии он работает на должности врача функциональной диагностики, специализируется на наследственных и приобретенных нейромышечных заболеваниях, в том числе работает с пациентами со СМА.
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