5 марта на рабочем месте задержали врача РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслана Бадамшина, которого в январе осудили на 15 суток ареста. Об этом TUT.BY сообщила его супруга Татьяна.





— Руслан позвонил и предупредил, что его вызвали к начмеду и не исключено, что пришли за ним. Потом мне позвонил заведующий отделением и сообщил, что мужа забрали, — рассказала TUT.BY Татьяна Бадамшина.





Где сейчас находится ее муж и по какой причине его «забрали», Татьяна не знает.









В январе Руслана Бадамшина задержали по дороге из поликлиники и осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Тогда врач болел COVID-19, двое суток он провел на Окрестина, но после суда его отпустили. Ему осталось отбыть еще 13 суток ареста.





С августа 2020 года Руслан Бадамшин был задержан трижды. В сумме он провел под арестом 34 дня. Руслан Бадамшин — невролог, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии он работает на должности врача функциональной диагностики, специализируется на наследственных и приобретенных нейромышечных заболеваниях, в том числе работает с пациентами со СМА.



