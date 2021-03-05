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"Золотого медведя" присудили фильму "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно"

Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра


Кадр из фильма "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" Silviu Ghetie/Micro Film 2021/Berlinale 2021
Главный приз международного Берлинского кинофестиваля присудили картине "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" румынского режиссера Раду Жуде, трансляция церемонии оглашения победителей ведется на сайте фестиваля.

Первый этап Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра, пишет ТАСС

Румынский режиссер становится лауреатом Берлинского кинофестиваля не в первый раз: в 2015 году он получил "Серебряного медведя" за режиссуру фильма "Браво!". Сатирическая картина "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" рассказывает об учительнице истории в престижной школе, чья карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера с ее участием. Проект создавался в период пандемии, поэтому все артисты в нем снимались в масках.

Денеш Надь стал обладателем "Серебряного медведя" за лучшую режиссерскую работу. На Берлинале он представил картину "Естественный свет" о событиях Второй мировой войны.
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