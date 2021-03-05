В соцсетях обсуждают аудиозапись разговора учителя с учениками в одной из витебских школ. Речь шла о БРСМ.





Судя по репликам, кто-то из детей не хотел вступать в общественную организацию. Педагог пригрозила, что ребенка поставят на внутришкольный учет.





На записи слышно, как учительница обращается к одному из школьников:





— Знаешь, за такие высказывания тебя можно поставить на внутришкольный учет… Мы тебе объясним на классном часу, что такое БРСМ, что ты живешь в нашем государстве! Ты против нашего государства?





— Почему я против? — слышится на заднем фоне голос парня.





Не сбавляя тон, учитель добавляет:





— Тогда я не понимаю… Я тебе объясню на классном часу, до тех пор, пока ты не поймешь… даже то, как ты себя ведешь… — Обрывая фразу на полуслове, педагог произносит «алло», видимо, переключаясь на телефонный звонок и объясняет собеседнику: «Я спрашиваю, почему она не хочет вступать в… [неразборчиво]».





Чтобы прояснить ситуацию, журналисты позвонили в школу, в которой предположительно была сделана запись.





Заместитель директора от комментариев отказалась, директор не подняла трубку.







