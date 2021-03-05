"Белсоюздрук" отказался распространять еще 3 журнала. Какие?

«Наша Нива» сообщает, что речь идет о журналах «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду».

Всех, кто хотел купить эти издания, «Наша Нива» приглашает в редакцию по адресу Энгельса, 34а. Продавать журналы там будут в пятницу с 14:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 18:00.





«Наша гісторыя» стоит 7 рублей, детские издания – по 2,5 рубля за номер.