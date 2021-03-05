На высшем образовании в Беларуси можно ставить крест?
По неофициальной информации, правящим режимом уже подготовлены планы довести целевой набор в университеты до 80% от всех бесплатных мест. Не исключено, что это случится уже в ближайшую вступительную кампанию.
Об этом пишет телеграм-канал Экономика по-беларуски
Сегодня на "Мотовело" Лукашенко распорядился целевым образом направить детей работников Мотовелозавода в минские вузы, чтобы они, отучившись, вернулись на предприятие на работу. Так завод получит преданные кадры и разовьется, уверен Лукашенко.
По данным телеграм-канала, уже подготовлены планы "именем революции" довести целевой набор в университеты до 80% от всех бесплатных мест. Причем есть предложения организовать это уже весной-летом 2021 г.
Соответственно, если вы не имеете денег на обучение и блата на заявку от предприятия, то шансы ваших детей поступить на бесплатное сократятся в 5 раз.
Также интересно, насколько обвалится средний уровень абитуриента: целевикам по сути можно не учиться от момента подачи документов в вузы до момента получения дипломов — все равно их гарантированно возьмут на работу.
Есть планы и по ликвидации централизованного тестирования. Его заменят на экзамены и собеседование, утверждает канал.
Чем это может обернуться для Беларуси, видно по 1990-ым, когда в приемных комиссиях царили блат, кумовство и коррупция. Зато появится дополнительный рычаг контроля над работниками вузов - в темных делах будут замазаны почти все.
В любом случае общий уровень образования в РБ продолжит падать: школьные программы примитивизируются, количество абитуриентов сокращается по демографическим причинам.
Белорусские вузы уже и сейчас привлекают лишь туркменов - в Туркменистане университеты развалил еще Сапармурат Ниязов.
Что же остается адекватным белорусам? Увы, учиться за границей
17:01 05/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение