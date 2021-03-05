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Пьяный сын до смерти избил мать - суд вынес приговор

Суд вынес приговор - 12 лет лишения свободы

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, рассматривалось в суде Лунинецкого района.

Обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 147 Уголовного кодекса РБ, стал местный житель, 1990 года рождения.

Как говорится в сообщении пресс-службы Брестского областного суда, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений с своей матерью (1962 года рождения), которая также была пьяна, умышленно нанес ей не менее 35 ударов в область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

«В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей умышленно причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких телесных повреждений и повлекшие по неосторожности ее смерть», – рассказали в суде.

Согласно приговору, мужчина признан виновным «в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер мучения и истязания, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». 

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В отношении обвиняемого также применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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