Пьяный сын до смерти избил мать - суд вынес приговор

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, рассматривалось в суде Лунинецкого района.





Обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 147 Уголовного кодекса РБ, стал местный житель, 1990 года рождения.





Как говорится в сообщении пресс-службы Брестского областного суда, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений с своей матерью (1962 года рождения), которая также была пьяна, умышленно нанес ей не менее 35 ударов в область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.





«В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей умышленно причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких телесных повреждений и повлекшие по неосторожности ее смерть», – рассказали в суде.





Согласно приговору, мужчина признан виновным «в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер мучения и истязания, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».





Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





В отношении обвиняемого также применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.