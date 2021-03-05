Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за границу с начала пандемии коронавируса COVID-19.





В багдадском аэропорту Папу Франциска встретил премьер страны Мустафа аль-Казими.





По данным журналиста британского вещателя BBC Марка Лоуена, который сопровождает Папу Римского, на встречах с политическими и религиозными лидерами Ирака, глава католической церкви выступит с призывом к миру и вдохновит христиан, подвергшихся преследованиям.