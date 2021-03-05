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Исторический визит. Папа Римский впервые прибыл в Ирак. Дождутся ли беларусы?

Папа Римский Франциск 5 марта начинает четырехдневный визит в Ирак, где встретится с представителями руководства страны, духовенства и поддержит иракских христиан.
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Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за границу с начала пандемии коронавируса COVID-19.

В багдадском аэропорту Папу Франциска встретил премьер страны Мустафа аль-Казими.

По данным журналиста британского вещателя BBC Марка Лоуена, который сопровождает Папу Римского, на встречах с политическими и религиозными лидерами Ирака, глава католической церкви выступит с призывом к миру и вдохновит христиан, подвергшихся преследованиям.
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