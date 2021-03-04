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Правозащитница: Каждый дворовый чатик может стать "экстремистским формированием"

В Беларуси готовятся поправки в Уголовный кодекс, которые могут дать еще больше свободы репрессивной машине.

Правозащитница: Каждый дворовый чатик может стать "экстремистским формированием"
О новом законе об экстремизме в программе «Размова» на телеканале Белсат рассказывает правозащитница Human Constanta Анастасия Лойко.

Любое инакомыслие в стране скоро может быть приравнено к экстремизму. Согласно проекту закона, власти смогут парализовать деятельность любой группы людей – от сообщества соседей до крупного СМИ.

«Мне кажется, им все равно и на международные стандарты, и на то, что они ограничивают и свободу слова, и свободу ассоциаций, и свободу мирных собраний в этом законе. Они на это совсем не смотрят. 

Вряд ли на это будет смотреть и Конституционный суд, если будет рассматривать эти предложения. Но при этом они хотят легализовать то, что они уже формально делают. Приходят к людям по любому поводу, забирают их деньги, забирают их технику. По закону это разрешат», – поясняет правозащитница.
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