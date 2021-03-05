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Самоубийство? В Лиде врач разбился насмерть, упав с 9 этажа

В Лиде днём, 4 марта, констатирована смерть мужчины, упавшего с высоты 9-ого этажа многоэтажного здания в центре города. Одна из версий смерти — самоубийство.

Мужчина работал врачом-гинекологом в Лидской центральной районной больнице, пишет bizlida.by

Как рассказал источник в Лидской ЦРБ, погибший был найден в рабочей униформе. По одной из версий, которые распространяются среди персонала больницы, перед случившимся врач в рабочее время заходил в административное здание, после чего покинул территорию больницы через проходную.

У погибшего остались дочь и жена. «Не пил, был адекватным, нормальным человеком», — прокомментировали медработники в Лидской ЦРБ. «Мы все в шоке от случившегося, не понимаем, как это могло произойти».

Причины и обстоятельства смерти устанавливают провоохранительные органы. Пока официальной информации не исходило.
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