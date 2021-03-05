Виктор Шадурский покинул пост. Согласно официальной версии, декан якобы сам посреди учебного года написал заявление на увольнение «по собственному желанию». На следующий день ему нашли замену — кандидата политических наук Елену Достанко, Декан факультета международных отношений БГУ профессорпокинул пост. Согласно официальной версии, декан якобы сам посреди учебного года написал заявление на увольнение «по собственному желанию». На следующий день ему нашли замену — кандидата политических наук Елену Достанко, сообщает Свобода.





3 марта поздно вечером телеграмм-канал «Отчислено» опубликовал письмо теперь уже бывшего декана факультета международных отношений профессора Виктора Шадурского: «Все, что мы так долго обсуждали, совершилось! После разговора написал заявление по собственному желанию. Прошу не волноваться за меня. Это драма, но никак не трагедия».





«Это расправа, принуждение, увольнение — давайте называть вещи своими именами»





Профессор Виктор Шадурский возглавлял факультет международных отношений БГУ с 1 сентября 2008 года. Многие студенты в знак несогласия с увольнением декана пришли в четверг на занятия в черной одежде.





Кандидат исторических наук Игорь Кузнецов, работающий на ФМО 22 года, убежден, что Шадурского уволили исключительно за гражданскую позицию. Методы, которыми это было сделано, Кузнецова возмущают.

«Это расправа, принуждение, увольнение — давайте называть вещи своими именами. Неожиданно, поздно вечером декана вызвали куда-то „на беседу " и заставили написать заявление по собственному желанию! Изобретают новые грязные формы — лучше человека заставить, запугать, намекнуть, что проверками замучают, и склонить написать заявление.





Это полное самоуправство: профессора, профессионала в расцвете лет увольняют среди учебного года - никогда такого не было, чтобы деканов так меняли. Уволили человека, который пользовался абсолютным уважением. Подчеркиваю — абсолютным! Кто-то кого-то не любит — так бывает. Но никогда никаких негативных оценок о Шадурском я не слышал ни от коллег, ни от студентов. И это такой удар с намеком для всех остальных», — убежден Игорь Кузнецов.





С ФМО не уволен ни один преподаватель, не отчислен ни один студент





Преподаватель ФМО убежден, что увольнение Шадурского связано с событиями после выборов. В конце августа преподаватели и студенты ФМО выложили видеообращение с требованием прекратить насилие и провести новые выборы. Обращение было опубликовано 26 августа 2020 года на сайте факультета.





С факультета международных отношений не уволен ни один преподаватель, не исключен ни один студент, уверяет Игорь Кузнецов.





«И не потому, что некого было увольнять - из других вузов же поувольняли смелых и тех, кто не по нраву, дожали, заставили написать заявления, не продлили контракты. У нас такого не было. Даже если доцент кафедры международного права попала на Окрестина за флаг на лоджии, а потом ее оштрафовали на 30 базовых, для нее не было никаких последствий, ее не тронули, она работает.





Не было у нас и психоза, нагнетания обстановки, собраний, профилактических бесед, хотя коллеги принимали участие в акциях протеста», — продолжает преподаватель ФМО.





Игорь Кузнецов считает, что увольнение Шадурского — это удар по имиджу факультета. Ведь ФМО — это особая структура: самый многочисленный факультет — здесь обучается 2500 студентов, в том числе 500 иностранных из 30 стран мира, работает 300 преподавателей.





«Здесь самый высокий проходной балл, сюда поступают лучшие. Увольнение декана — это удар по авторитету факультета.





Здесь часто бывают послы зарубежных стран, здесь проходят международные конференции. Особенно сейчас, когда с белорусским МИД не все контактируют, а связи с факультетом у многих иностранных дипломатов остались. В какой-то степени ФМО — это имидж страны», — считает Игорь Кузнецов.





«Какая разница, что человек думает? Он же хорошо делает свое дело, блестяще преподает предмет»





Белорусский дипломат, преподаватель факультета международных отношений Михаил Батян рассказал, что хотя в четверг у него нет занятий, он специально съездил в университет, чтобы пожать руку Виктору Шадурскому и поблагодарить, однако декана уже нет — только вывеска осталась.





«Обстоятельств, подробностей — что за разговор был, с кем — я не знаю. Но знаю, что Шадурский всегда защищал студентов и преподавателей, заступался за них. С нашего факультета одна заведующая кафедрой прошла через Окрестина, и он ее защитил.





Мне очень жаль — порядочный, чрезвычайно образованный человек, интеллектуал, профессионал высокого класса, блестяще знает английский язык. Очень мудрый, всегда имеет собственное мнение. Если это читает Виктор Геннадьевич, я на расстоянии пожимаю ему руку и снимаю шляпу», — говорит Михаил Батян.





Дипломат возмущается, что профессионалов самого высокого уровня могут уволить за гражданскую позицию, за собственные суждения.





«Человек высказывает свое собственное мнение — ну и что? Пусть выражает! Какой он принес ущерб государству? Он же ни к чему не призывал, ничего коварного не делал. Какая разница, что человек думает? Он же хорошо делает свое дело, блестяще излагает свой предмет.





Да что тут говорить — если профессора Мрочека, достопримечательность медицинскую, человека, который спасает, увольняют также за позицию. За то, что он высказал свое собственное мнение.





Я когда-то работал в белорусском посольстве в Варшаве. У поляков есть хорошая поговорка: «размеренный, но верный". "Мерный" — это такой средненький. Мернота - это нечто совершенно ничтожное, мелкое, неинтересное. На должность декана самого престижного факультета найдут «мерного». Останутся только послушные», — считает Михаил Батян, дипломат, работавший в белорусских посольствах в Польше, Австрии, был собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Польше.

Выпускница факультета международных отношений Ольга также очень тепло вспоминает свои студенческие годы:





«Я точно знаю, что наш декан сам ездил в отделение и вытаскивал студентов из Ленинского РУВД после задержаний 5 сентября», — говорит Ольга.