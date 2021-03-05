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— Он был рожден для медицины, прекрасно учился в школе, окончил ее с золотой медалью, поступил в Витебский мединститут и окончил его с отличием. Он работал в больнице в Бобруйском районе, поступил в спецординатуру в Минске и специализировался по инфекционным болезням. Какое-то время преподавал в мединституте, пишет TUT.BY. Он всю жизнь учился, клятва Гиппократа для него не просто слова: он верен ей был всю свою жизнь, и это могут подтвердить и коллеги, и тысячи пациентов. По жизни он был очень скромным человеком, — рассказывает Елена Николаевна, жена Николая Шавлова.









У Николая Михайловича был коронавирус, но связан ли он с причиной смерти, неизвестно. У него также были тяжелые хронические заболевания. Его жена говорит, что врачи делали все возможное, чтобы спасти мужа, привлекались лучшие специалисты.





Николай Шавлов считался одним из лучших докторов в стране. Он также работал в Минске в инфекционной больнице, был ассистентом кафедры инфекционных болезней Белорусской медицинской академии последипломного образования, консультировал в частном медицинском центре.





— Его много раз привлекали в качестве консультанта по санавиации в разных больницах в разных уголках Беларуси. Он был очень грамотным доктором, — отмечает супруга.





В 2009 году в открытом письме он заявил об эпидемии атипичной пневмонии в Беларуси. В письме врач написал, что «второй месяц в республике полыхает пожар: пандемия гриппа захлестнула государство, в очередной раз показав гнилость системы здравоохранения и нашу полную незащищенность». Николай Михайлович считал, что информация, которую в 2009 году предоставлял общественности Минздрав, не соответствовала действительности. По его мнению, высказанном в письме, «хроническая эпидемия страха, начавшись в сталинские времена, перекочевала в век 21-й».