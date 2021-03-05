Фото: пресс-служба СК





Об этом 4 марта сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич во время посещения предприятия «Гомсельмаш», передает СТВ.





С момента постэлекторальных событий 2020 года в Беларуси возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности, пишет TUT.BY. В эту цифру включены все «политические» дела — от надписей на зданиях до применения насилия в отношении правоохранителей.





Напомним, неделей ранее Иван Носкевич сообщил, что возбуждено и расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности.





При этом, по официальным данным на 9 сентября 2020 года, в Следственный комитет Беларуси поступило более 1800 жалоб от граждан на пытки и незаконное применение физического насилия со стороны правоохранителей. По состоянию на 31 декабря 2020 года в отношении сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела.



