В рейтинге платных дорог Европы Беларусь попала на восьмое место





Британская компания Northgate сопоставила стоимость платного проезда в 26 странах Европы и составила свой рейтинг дороговизны дорог. Беларусь в нем занимает 8-е место. Стоит гордиться этим или огорчаться - решайте сами.





По данным Northgate, ценник проезда по дороге М-1/Е-30 «Брест-Минск» - 21,64 британских фунтов.





Для сравнения, проезд через почти 6-километровый тоннель Большой Сен-Бернар, соединяющий Швейцарию и Италию, стоит 22,85 фунта. Тоннель занял 7-е место. А 9-е место оказалось у польской «автострады свободы» A2 от Варшавы до границы Германии - 16,72 фунта.





Россия в рейтинге с трассой М-4 заняла 10-е место с ценником 16,16 фунтов.





Самым дорогим, судя по рейтингу, является платный проезд от Парижа до Марселя - 52,59 британских фунта.





Отметим, что в рейтинге рассматривались лишь тарифы проезда по дорогам для «семейных автомобилей». Тарифы для грузовиков не учитывались.







