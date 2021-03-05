В ТОП-7 крутых путешественников ХХ века попал выходец из Пинска

Отчаянные путешественники были всегда. Они готовы объехать мир на велосипеде, спуститься в глубины океана, ворваться в закрытые страны и сделать научные открытия. Интернет-сайт о путешествиях 34travel.me составил список самых крутых путешественников ХХ века.





В список включили объехавшего на велосипеде вокруг Земли Онисима Панкратова, исследователя Антарктиды Лайонела Гринстрита, фотографа Сергея Прокудина-Горского, исследователя Тибета Александру Давид-Неэль, автомобилистку Элис ХайлерРэмси, исследователя Мирового океана капитана Жак-Ива Кусто и пинчанина Евгения Гвоздева.

Путешественник-интроверт, изобретатель, мореплаватель, действительный член Географического общества СССР, наш земляк из Пинска, Евгений Гвоздев прославился тем, что дважды обогнул Землю на самодельных судах.





Евгений родился в Пинске в 1934 году. После потери родителей в 1949 году переехал к родственникам в Махачкалу. На берегу Каспийского моря он влюбился в водную стихию. В конце 1950-х годов Евгений прочитал описание приключений Марселя Бардьо, мореплавателя-одиночки, который совершил кругосветное плавание, и решил повторить подвиг француза.





Перед своими приключениями Евгений поднабрался опыта: отучился в мореходном училище в Астрахани, а после, на протяжении 35 лет, работал судовым механиком на крупных рыболовецких судах. В 1979 году Гвоздев в одиночку прошел Каспийское море по пути Махачкала -Баутино- Шевченко — Красноводск — Баку. Совершил он плавание на своей яхте «Гетан», состоящей из первых букв имён Гвоздев Евгений, Татьяна (жена), Александр (сын), Наталья (дочь).





В первую одиночную кругосветку Гвоздев отправился в 1992 году, успешно завершив её через четыре года. Для своего морского дебюта он выбрал яхту «Лена» класса «микро», длина которой всего лишь 5,5 метров. Перед этим почти шесть месяцев путешественнику пришлось упрашивать руководство фирмы-изготовителя предоставить ему лодку для океанского плавания. В конце концов, бюрократы сдались, и в июле 1992 года скорлупка с женским именем покинула причал Махачкалинского порта, взяв курс на Астрахань, чтобы затем выйти в Черное и прибыть в Новороссийск.





Для своей второй кругосветки путешественник выстроил 3,7-метровую яхту на балконе собственной квартиры. Судно получило название «Саид», в честь главы местной администрации, которыйфинансировал новое путешествие. В мае 1999 года Евгений отправился бороздить Мировой океан. Второе плавание также прошло благополучно и завершилось в августе 2003 года.





К сожалению, третье кругосветное плавание, начатое в 2008 году, завершилось для Гвоздева трагично: из-за сильнейшего шторма под Неаполем яхта мореплавателя потерпела крушение.10 декабря 2008 года тело Гвоздева с глубокой раной головы было обнаружено на пляже Кастельпорциано на юге Италии. В этом же районе была найдена выброшенная на берег яхта Getan II. Похоронен Гвоздев на воинском кладбище в Махачкале.