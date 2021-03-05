



"Общий ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, составил более Br350 тыс.", - говорится в сообщении пресс-службы СК.





Создателями преступной группы, по информации СК, пишет interfax.by, стали двое мужчин. Позже в нее вошли еще три человека.





Мошенники инсценировали ДТП. "Транспортное средство, выступающее в роли "потерпевшего" приобреталось на территории Российской Федерации или Республики Беларусь, как правило, уже с имевшимися повреждениями", - рассказали в СК. Автомобиль-"виновник" покупался в Беларуси и без официального оформления, это были дешевые автомобили стоимость до $600.





















Автомобили-жертвы оформляли на близких и знакомых, объясняя это тем, что не занимаются куплей-продажей подержанных авто и не могут оформлять на себя большое количество машин. За помощь обещали вознаграждение в сумме $100.





Для инсценировки ДТП подыскивались водители – также из числа знакомых, с которыми оговаривали обстоятельства, время и место аварии. Водителям платили за услуги по $100-200.





В течение трех лет – 2016-2019 годы – мошенники инсценировали ДТП на территории Минска и Минской области. Аварии устраивали поздним вечером или ночью на мало оживленных участках дорог.





По информации СК, было два основных сценария: либо автомобиль-виновник не уступил дорогу при выезде со второстепенной дороги, либо это было несоблюдение дистанции. После столкновения один из сообщников наносил автомобилю-потерпевшему дополнительные повреждения, а также рассыпал подготовленные осколки стекла и разливал автомобильные жидкости.

Впоследствии мошенники обращались в страховую компанию и получали страховое возмещение.









Следствием установлено 20 эпизодов преступной деятельности, всего причастными к мошеннической схеме оказались 37 человек. Наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью более Br107 тыс.





Действия мужчин в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям статьи 209 (мошенничество). Уголовное дело передано для направления в суд.





Фото: СК