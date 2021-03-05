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В рамках уголовного дела задержан брестский активист с бчб-прической

Предположительно, речь идет об его участии в марше в Минске - за это Приставко уже отсидел 15 суток административного ареста.


В рамках уголовного дела 4 марта задержан брестский активист Андрей Приставко, сообщают правозащитники. По предварительной информации, речь идет о статье 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие» – за участие Приставко в марше в Минске 8 ноября. Сообщается, что уже утром 5 марта активиста планируют перевезти в Минск.

Напомним, о том, что Андрей Приставко стал фигурантом уголовного дела, стало известно в первых числах января, когда активист отбывал 15 суток ареста за одиночный пикет в Бресте. 31 декабря 2020 года в доме родителей Андрея прошел обыск.

Андрей Приставко – инженер-программист. В интервью «Брестской газете» он рассказывал, что впервые активно участвовать в политической жизни страны он начал еще в 2011 году, когда вышел на молчаливую акцию протеста. Тогда брестчанин впервые оказался и в ИВС Ленинского РОВД.

После этого девять лет Приставко был «кухонным оппозиционером»: в 2015 году даже на выборы не ходил.

А минувшей весной, после того, как в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали Сергея Тихановского, Андрей пошел волонтером в штаб потенциального кандидата в президенты Валерия Цепкало, вместе с братом собирал подписи за его выдвижение не только в пикетах, но и по квартирам.

Во время выборов 2020 года он был наблюдателем, потом не раз выходил на акции протеста, задерживался. В октябре, выйдя из ИВС после 15 суток ареста, Приставко покрасил волосы и бороду в цвета национального флага.
"Брестская газета"
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