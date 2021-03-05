Алина Касьянчик / БелаПАН





Ранее во время общения с журналистами они говорили об Алине Касьянчик как о человеке с обостренным чувством справедливости, сообщает Еврорадио со ссылкой на «Радио Свобода». Для многих из них стало шоком, что их Алина сейчас поддерживает обвинение на политических процессах. По словам одноклассников, когда стало известно о том, что Алина — гособвинитель, появилась идея с ней поговорить, но никто так и не решился задать прямой вопрос. Касьянчик ответила сама.





«Переубеждать кого-то в своей правоте или призывать не делать выводов про законность принятия каждого конкретного решения, только начитавшись статей в медиа, я не буду, как не буду убеждать вас, что я осталась все той же самой Алиной, которую вы знали 6 лет назад и про которую сказали, на мой взгляд, достаточно хороших слов, за что вам искренне благодарна», - написала Касьянчик в чате, где общаются бывшие одноклассники.





Алине Касьянчик 22 года. Она закончила Лицей БГУ, куда поступила без экзаменов, как призер республиканской олимпиады по белорусскому языку.





Касьянчик поддерживала обвинение на процессе по делу журналисток телеканала «Белсат» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Они вели стримс акции на Площади Перемен в память о погибшем Романе Бондаренко, а их обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК), и в итоге приговорили к двум годам колонии общего режима.





Касьянчик также поддерживала обвинение на процессе по делу о надписи «Не забудем» недалеко от места гибели Александра Тарайковского. В итоге 26 летний Максим Павлющик получил 2 года колонии общего режима, а 25-летняя Мария Бобович — полтора года «химии».





Касьянчик также просила 4,5 года колонии усиленного режима за «участие в массовых беспорядках» для бывшего сотрудника МЧС Григория Давыдова. По ее версии как обвинителя, недалеко от ТЦ «Рига» он якобы совершил несколько бросков «неопределенными предметами» в сторону проезжей части и спецтранспорта. Потерпевших в этом деле не было. Но суд посчитал вину доказанной, и приговорил молодого мужчину к сроку, о котором просила гособвинитель.