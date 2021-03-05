Криминальному авторитету за поджог чужой двери дали 7 лет





Его признали виновным в умышленном повреждении имущества, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 218) УК Беларуси. Суд вынес ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима.





Также к нему будут применены принудительные меры безопасности и лечения от наркомании. Лечение будет проводиться по месту отбывания наказания.





Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.





Как ранее сообщала столичная милиция, в октябре прошлого года 46-летний минчанин сообщил в милицию, что кто-то поджег входную дверь в его квартире. Избежать пожара удалось благодаря соседям, которые залили пламя водой. Выяснилось, что к поджогу причастен 44-летний мужчина. В милиции отметили, что мужчин связывала общая тема — наркотики. Выяснилось, что потерпевший накануне взял взаймы деньги на покупку «дозы», а долг не вернул. Кредитор решил отомстить: купил в магазине жидкость для розжига, облил ею дверь обидчика и поджег. Там также подчеркнули, что поджигатель неоднократно судим и в прошлом имел статус криминального авторитета.



