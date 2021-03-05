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Границу подтопило! Появились эксклюзивные фото с погранзаставы в Столинском районе

Появилась уникальная возможность посмотреть на весенний паводок на границе Беларуси с Украиной. Эксклюзивные фото опубликовала в соцсетях пресс-служба Пинского пограничного отряда.

Под воду ушел даже мост, по которому ходят вдоль рубежей пограничники


Весенний паводок на пограничной заставе «Ольманы». Фото: ГПК.

Весна в Ольманских болотах. Фото: ГПК.

В кадр попал участок пограничной заставы «Ольманы» - нового объекта, пишетKP.BY, который был открыт в Столинском районе на участке белорусско-украинской границы в декабре 2020-го года.

Застава «Ольманы» также занимает часть территории Республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота».

Пограничники могут при необходимости передвигаться на даже болотоходах. Фото: ГПК.

К слову, из-за уникальных природных условий у пограничников есть даже болотоходы. И, видимо, спецтехника может скоро понадобиться - на границе сейчас весенний паводок полным ходом.

На фото можно увидеть пограничные столбы в воде и ушедший под воду мост, по которому ходят пограничники.

Весна пришла! Фото: ГПК.

Ранее в Брестском облисполкоме предупреждали, что сильное половодье в регионе ожидается в трех районах: Пинском, Лунинецком и Столинском. Но, если снег продолжит таять постепенно, то катастрофического паводка, скорее всего, не будет.
Источник: Надежда Бутович
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