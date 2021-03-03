Счастье есть (это глагол)! Вьетнамская газета написала о белоруске, пишущей о еде в Ханое
Вьетнамская интернет-газета VietNamNet написала о живущей в Ханое белоруске Татьяне Писарчук, представив ее как digital-маркетолога и блогера-любителя, пишущего о местной еде.
Татьяна Писарчук. Фото: vietnamnet.vn
Издание сообщает, что Таня находится в Ханое уже более 7 лет, переехав сюда с партнером и детьми. Социальные сети помогли ей найти на новом месте множество друзей, завязать знакомства, и стали неотъемлемой частью жизни.
Началось все с группы в Facebook под названием WhereToGet Hamoi, которую белоруска создала, чтобы люди, не знающие языка, могли помогать друг другу находить нужные им вещи в городе. Сейчас группа насчитывает свыше 16 тысяч участников.
А год назад наша соотечественница завела в Instagram свою фуд-страницу wtghanoi, где пишет о еде, подаваемой в различных заведениях Ханоя. В настоящее время на страницу подписаны уже более 3 500 человек.
На сайтах и страницах в соцсетях Татьяны Писарчук сказано, что она из Минска, училась в гимназии №1, получила степень по экономике в БГЭУ. Работала в компании «Аливария».
Сообщается, что, кроме Вьетнама, она жила также в США, Китае и Эстонии. Сейчас является со-основателем двух проектов – агентства по продвижению сайтов и бизнес-школы для женщин.
Характеризует себя как предпринимателя, мотиватора, ментора, феминистку. Имеет опыт организации фестивалей во Вьетнаме. И даже написала книгу «Ханойские сказки».
На своей странице в Facebook Таня разместила ссылку на нынешний материал из VietNamNet, снабдив его комментарием: «Это уже 2 раз, когда про меня пишут местные медиа. Это успех!:) (Но это не точно)».
19:10 04/03/2021
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