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WhatsApp запустил важную функцию для пользователей Windows и Mac

Для настольной версии мессенджера WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки.

Об этом сообщает Engadget со ссылкой на заявление компании, пишет РИА Новости.

Теперь звонки могут осуществлять пользователи клиента мессенджера для компьютеров Windows и Mac. Голосовые и видеозвонки WhatsApp для ПК работают как в портретной, так и в альбомной ориентации и всегда отображаются поверх других открытых приложений.

WhatsApp тестировал эту функцию с конца 2020 года, когда некоторые пользователи программы получили возможность пользоваться звонками в бета-режиме. Сейчас доступны только вызовы между двумя пользователями. Возможно, WhatsApp расширит функционал, включив в него групповые голосовые и видеозвонки в будущем.
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