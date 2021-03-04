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Помните историю в суде о договоре айтишника с адвокатом? Того адвоката лишили лицензии

Адвоката Елену Шинкаревич, которая защищала в том числе протестовавших айтишников, лишили лицензии. Об этом Елена написала на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня квалификационная комиссия Министерства юстиции признала невозможность выполнения мною, как адвокатом, своих профессиональных обязанностей из-за "недостаточной квалификации". 

Комментировать данное решение полагаю ненужным. Тем более Минюст это уже сделал, указав, что я и мои коллеги (профессионалы высокого уровня и принципиальные люди, которых я очень уважаю) продемонстрировали «низкий уровень знаний», — написала Елена Шинкаревич.

В сентябре прошлого года Елена была адвокатом сотрудника Targetprocess Павла Манько, которого судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Дело, а точнее, обвинительный приговор айтишнику (ему присудили 20 базовых), оказался в какой-то степени резонансным. 

Судья Жанна Хвойницкая в постановлении указала: «Сообщённые в судебном заседании защитником Шинкаревич сведения о наличии у неё договора с Манько с 3 августа 2020 года о предоставлении интересов на случай его задержания свидетельствуют о том, что Манько намеревался участвовать в несанкционированных акциях, что и сделал 27 августа 2020 года». 

То есть судья договор с адвокатом приравняла к намерению нарушить закон. Тогда же эксперты заявили, что это создаёт опасный прецедент, когда конституционное право на защиту приравнивают к намерению нарушить закон.

Павел Манько в фейсбуке также вспомнил ту историю и высказался по поводу лишения лицензии адвоката.

"Моя история с судами закончилась. И того у меня было: районный суд и нелепое известное всем постановление, обжалование в городском суде, отправка дела на доработку в районный. Дальше пара доработок и снова районный суд, новое постановление и новое обжалование, как итог — виновен, 20 базовых. 

Второй суд был еще более бессмысленный чем первый. Например, свидетели, бравые милиционеры, прямо говорят на суде, что они почитали дело и на основании этого внесли коррективы в свои показания. Но на такие детали конечно же всем плевать.

И как жирная точка в этом всем - Лену лишили лицензии. Ни судью, которая пишет такие постановления, ни свидетелей, которые читают дело, а адвоката, который противостоит происходящему. Такие дела".
Источник: dev.by
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