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Прокуратура предъявила иск гродненскому детскому хоспису

Прокуратура Гродно в интересах детской поликлиники предъявила иск к хоспису о расторжении договора аренды неиспользуемых помещений.

"Прокуратура направила руководству детского хосписа предложение о досудебном урегулировании спора и добровольном освобождении арендуемых и самовольно занятых помещений детской поликлиники. В связи с полученным отказом в экономический суд Гродненской области предъявлено соответствующее исковое заявление", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры в четверг. 

При изучении обращения детской поликлиники прокуроры якобы выяснили, "что в мае 2020 года детский хоспис, занимающая по договору аренды в здании поликлиники 3 кабинета, самовольно, без оформления дополнительного соглашения, занял помещения общего пользования лечебного учреждения – вестибюль с коридором, в которых организовал швейное производство". 

"Однако уже почти 4 месяца сотрудники хосписа в здании детской поликлиники не работают. Ранее использованные ими помещения закрыты и арендодателю не сданы", - сказано в сообщении Генпрокуратуры. 

Отмечается, что руководство поликлиники неоднократно предлагало директору хосписа освободить самовольно занятые площади, а также досрочно расторгнуть договор аренды. Без использования помещений, переданных в аренду детскому хоспису, поликлиника якобы не может выполнять мероприятия по недопущению распространения инфекции Covid-19. Вместе с тем получить согласие хосписа не удалось. 

В Генпрокуратуре напомнили, что в отношении директора Гродненского детского хосписа 1 декабря 2020 года возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК по факту "хищения" имущества общественной организации. В настоящее время она скрывается от органов предварительного расследования и находится за пределами Беларуси.

Как сообщал ранее портал tut.by, проблемы у детского хосписа появились, после того как его директора Ольгу Величко задержали, а позже оштрафовали на 15 базовых за участие в несанкционированном митинге, который проходил 6 сентября в областном центре. 


В протоколе осмотра было написано, что проводится проверка "в отношении должностных лиц ОБО "Гродненский детский хоспис" по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов". 

1 декабря сотрудники ДФР появились в хосписе вновь и забрали принадлежащий организации аппарат ИВЛ.

Что касается директора организации, то она была вынуждена временно уехать за границу. По ее словам, толчком к переезду стал звонок из школы, в котором ей сказали, что готовится социальное расследование, после которого могут изъять детей из семьи.
Источник: interfax.by
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