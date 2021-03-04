22 февраля 2021 года ныне бывший педагог ГУО «Средняя школа №130 Минска имени Рут Уоллер» Наталья Лукашевич была задержана сотрудниками силовых ведомств.

24 февраля прошёл суд, на котором Наталью Николаевну признали "виновной" по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и подвергли административному взысканию в виде штрафа в размере 30 базовых величин.





После этого Наталья Николаевна была уволена со своей должности в средней школе №130 г.Минска имени Рут Уоллер.

Официальная причина увольнения — прогул.





Родители ее учеников не согласны с увольнением и добиваются ее восстановления на работе. Петиция с таким требованием появилась на сайте «Удобный город».

Авторы обращения указывают на то, что прогул случился не по доброй воле Натальи Николаевны.

— В первую очередь, хотим обратить внимание на ту ситуацию, что Наталья Николаевна не согласна с решением суда и подала жалобу, которая ещё не была рассмотрена. В судебном заседании имелись противоречия между показаниями "свидетелей" со стороны обвинения и данными камер видеонаблюдения.





Согласно видео очевидно, что Наталья Николаевна не принимала участия в массовом мероприятии, а была случайной прохожей. Увольнение за прогул в данных обстоятельствах мы считаем несправедливым. Она не вышла на работу не по собственной воле, а поскольку была задержана до суда, пишут они.

Обращение будет отправлено на рассмотрение в управление по образованию Ленинского района Минска.

Наталья Лукашевич — преподаватель истории и обществоведения. В 2019-м она была признана "учителем года".