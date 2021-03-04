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Мингорисполком предлагает минчанам "ужаться" в общественном транспорте

Будем ездить как селедки в банке?

О неприятных изменениях, которые ожидают минчан, пишет телеграм-канал @transport_minska

"В ближайшее время жителей Минска ожидает неприятный сюрприз: массовое сокращение работы общественного транспорта.

В так называемой мэрии держат народ за полных идиотов. В результате чего в Минсктранс спущен приказ сократить работу транспорта на 5-6%. Дескать, никто не заметит, что интервал стал вместо 5 стал 7 минут. 

Особенно стоит подготовиться жителям улиц Маяковского, Богдановича и Партизанского проспекта. 

Под полное закрытие попадает ряд пиковых троллейбусных маршрутов, таких, как 5, 46 и 67. Под частичное - маршруты следующие по этим же улицам, но основные - 6, 53 и 3 соответственно. 

Все жалобы жителей приказано игнорировать. 

При этом запрещено закрывать социальные маршруты, такие как 166 автобус, возящие за рейс 0-2 человека. Ведь у нас "социальное государство", - пишет канал.
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