Уже создана электронная петиция , сейчас идет сбор подписей. К полудню четверга уже подписались около 1300 человек.





"Мы считаем, что в XXI веке увольнение за правду бесчеловечно!", — говорят авторы петиции.





3 апреля у Мартова заканчивается контракт. Администрация больницы уже уведомила врача, что продлевать контракт с ним не будут.





В первую волну COVID-19 Мартов публично и честно рассказывал о ситуации в больнице — о том, что государство по сути бросило медиков наедине с неизученной болезнью, а с СИЗами помогают преимущественно волонтеры.





Авторы петиции убеждены, что Мартова увольняют за его честную и открытую позицию.





"На наш взгляд, это было сделано по той причине, что Владимир Юрьевич Мартов стал одним из первых врачей в Беларуси, кто еще в апреле 2020 года, когда власти уверяли, что никто от COVID-19 у нас не умирает, не побоялся заявить, что проблема есть и она серьезная", говорится в обращении к облздраву.





Авторы петиции просят восстановить доктора в должности. Мартов работает врачом около 30 лет, с апреля 2016-го он возглавляет отделение анестезиологии и реаниматологии.







