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"Увольнять за правду бесчеловечно!" В Витебске собирают подписи в поддержку врача Владимира Мартова

Жители Витебска намерены обратиться в главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома с просьбой не увольнять заведующего отделением анестезиологии и реанимации БСМП Владимира Мартова.

Уже создана электронная петиция, сейчас идет сбор подписей. К полудню четверга уже подписались около 1300 человек.

"Мы считаем, что в XXI веке увольнение за правду бесчеловечно!", — говорят авторы петиции.

3 апреля у Мартова заканчивается контракт. Администрация больницы уже уведомила врача, что продлевать контракт с ним не будут.

В первую волну COVID-19 Мартов публично и честно рассказывал о ситуации в больнице — о том, что государство по сути бросило медиков наедине с неизученной болезнью, а с СИЗами помогают преимущественно волонтеры.  

Авторы петиции убеждены, что Мартова увольняют за его честную и открытую позицию.

"На наш взгляд, это было сделано по той причине, что Владимир Юрьевич Мартов стал одним из первых врачей в Беларуси, кто еще в апреле 2020 года, когда власти уверяли, что никто от COVID-19 у нас не умирает, не побоялся заявить, что проблема есть и она серьезная", говорится в обращении к облздраву.

Авторы петиции просят восстановить доктора в должности. Мартов работает врачом около 30 лет, с апреля 2016-го он возглавляет  отделение анестезиологии и реаниматологии.
Источник: euroradio.fm
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