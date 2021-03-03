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"Кому же достались эти 100 тысяч китайских вакцин?" Беларус решил привиться от COVID, но что-то пошло не так

Житель Барановичей Андрей Иванюк увидел на подъезде своего дома объявление, в котором предлагалось сделать прививку от COVID-19

"Кому же достались эти 100 тысяч китайских вакцин?" Беларус решил привиться от COVID, но что-то пошло не так
В объявлении указывалось, что нужно обратиться к участковому врачу и были отмечены номера телефонов. Молодой человек решил, что вакцинация ему необходима.

Он собрался поехать на работу в Польшу. Но единственным условием для пересечения границы является наличие отрицательного теста на COVID-19 или сделанная прививка. Однако, как выяснилось, ПЦР-тест действителен только на протяжении 48 часов, что, по мнению горожанина, не совсем удобно. А вот привиться – почему бы и нет?

В середине февраля я прочитал новость о том, что в Беларусь доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса. Новость о поступивших прививках была и в газетах, и на белорусских телеканалах. Примерно в это же время на подъездах домов нашего города появились объявления о том, что каждый желающий может «привиться и не болеть». Для этого необходимо обратиться к участковому врачу, – рассказывает Андрей.

Решив, что речь идет как раз-таки о китайской вакцине, Андрей решил обратиться в поликлинику и узнать, может ли он привиться.

– На мой взгляд, это была отличная возможность привиться от коронавирусной инфекции, да еще и бесплатно. Ведь во всех СМИ звучало, что вакцинация от ковида в нашей стране бесплатная, – отмечает горожанин.

«Только собираем списки»

И в понедельник, 1 марта, Андрей пошел в поликлинику.

– У меня уточнили имя, фамилию и отчество, дату рождения и номер моего участка. А затем сказали… что свяжутся со мной. Когда – неизвестно. Пока только собирают списки желающих привиться, – говорит молодой человек. – Я решил уточнить, какой вакциной прививают желающих: российской или китайской. В ответ услышал, что «это российская вакцина, но выпущенная на белорусском предприятии».

По словам Андрея, к российской вакцине он относится с недоверием, так как аллергик.

– А тут еще и изготовленная в Беларуси. Я даже наши медпрепараты переношу значительно хуже, чем европейские аналоги. Поэтому рисковать не хочу, – поясняет горожанин. – Вот только непонятно, кому же все-таки достались эти 100 тысяч китайских вакцин, которые доставили в Беларусь, если медиков прививают российской вакциной?

В общем, Андрей решил подождать: вдруг в обозримом будущем будут осуществляться поставки иностранных вакцин. Ее он готов сделать даже платно. 

Хотя, если власти захотят брать и за это деньги при нашей официально бесплатной медицине, это также будет беспрецедентно, поскольку во всем мире, в том числе в странах, где медицина страховая и платная, прививки от коронавируса - бесплатные для всех граждан.
Источник: intex-press.by
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